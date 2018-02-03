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Samsung в четвертом квартале 2017 потерял лидерство по количеству проданных смартфонов

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Samsung в четвертом квартале 2017 потерял лидерство по количеству проданных смартфонов

В условиях сокращения рынка американский технологический гигант Apple смог в четвертом квартале 2017 обойти своего крупнейшего конкурента южнокорейскую транснациональную корпорацию Samsung по количеству проданных смартфонов. Впрочем, Samsung все же сохранил лидерство по итогам 2017 года. Об этом сообщает УНН  со ссылкой на Deutsche Welle.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании IDC, обнародованные 2 февраля 2018. В то время как Apple продал в указанном квартале 77,3 миллиона различных устройств iPhone (доля рынка — 19,2 процента), Samsung отстал с 74,1 миллиона проданных смартфонов (18,4 процента рынка). Apple отобрал лидерство несмотря на сокращение количества проданных устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 процента. На третьем, четвертом и пятом местах — китайские производители, Huawei, Xiaomi и Oppo — с долями рынка 10,2 процента, 7 процентов и 6,8 процента соответственно, сообщает агентство AFP.

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В то же время Samsung сохранил лидерство по итогам года с долей рынка в 21,6 процента против 14,7 в Apple. Успех американской компании в четвертом квартале объясняется выводом на рынок в сентябре прошлого года новой линейки iPhone.

В целом рынок смартфонов в последнем квартале 2017 сократился на 6,3 процента. Эксперт IDC Энтони Скарселла объясняет, что покупка новых моделей-флагманов «оказалась скорее роскошью, чем необходимостью» среди пользователей. Другое исследование рынка — компании Strategy Analytics — отмечает сокращение продаж в мире в этом квартале на 9 процентов, в основном из-за 16-процентное снижение на китайском рынке.

Однако за весь прошлый год количество проданных устройств почти не изменилась — на уровне 1,47 миллиарда.

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Apple 1 февраля также сообщил о рекордной квартальной прибыли — в последнем квартале 2017 он составлял 20 млрд долларов США. Выручка достигла 88,3 миллиарда долларов. При этом компания предполагает в текущем квартале выручку на уровне 60-62 млрд долларов, что более пессимистическим прогнозом, чем предыдущие оценки аналитиков.

Samsung, смартфоны, продажи
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