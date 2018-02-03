СЦКК: бездействие главарей ОРДО может привести к экологической катастрофе на Донбассе

Преступное бездействие главарей оккупационной власти ОРДО о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на критических объектах инфраструктуры может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями в ближайшей перспективе. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, обнародованном пресс-центром штаба АТО в Facebook, передает УНН.
В сообщении отмечается, что ситуация на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО «Инкор и Ко» (расположен вблизи населенного пункта Новгородское, Донецкая область) требует немедленного реагирования.
Украинской стороной СЦКК и представителями аварийно-спасательной службы указанного объекта скоординировано необходимый порядок действий по проведению обслуживания и ремонта определенных объектов. Однако, отмечают в СЦКК, проведения работ невозможно, поскольку, к этому времени гарантии безопасности со стороны ОРДО отсутствуют.
«Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия (бездействие) главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе, последствия которой ощутят на себе все жители по обе стороны линии разграничения», — говорится в сообщении.
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