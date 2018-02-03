Гройсман в январе заработал 37,9 тыс. гривен

Заработная плата премьер-министра Владимира Гройсмана за январь составила 37 977,5 гривны.
Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.
Сумма средств, начисленная Гройсману в январе, составила 37 977,5 гривны, из них должностной оклад - 18 142,86 гривен, надбавка за выслугу лет - 6 531,43 гривен, надбавка за интенсивность труда - 8 164,29 гривен, зарплата за время отпуска - 4 859,94 гривны, индексация - 278,98 гривны.
Сумма удержанных налогов составила 7 405,61 гривны, из них налог с доходов физических лиц - 6 835,95 гривны, военный сбор - 569,66 гривны.
Фактическая сумма, полученная премьером, составила 30 571,88 гривны.
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