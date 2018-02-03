Прокуратура проверяет причастность Портнова к оккупации Крыма

Прокуратура Крыма проверяет причастность экс-чиновника администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова к постановлению Верховной Рады Крыма во время начала российской оккупации полуострова. Об этом в эфире Громадського радио сообщил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

Информация о том, что Портнов является автором этого постановления, содержится в так называемых «пленках Глазьева» — материалах уголовного производства, которое расследует другое подразделение прокуратуры. Однако, по словам Удовиченко, эта информация попала в поле зрения прокуратуры АР Крыма, и сейчас ведомство осуществляет процессуальные действия, направленные на то, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Пленки — это материалы уголовного дела, которое, по моей информации, расследуется другим подразделением органов прокуратуры. Не прокуратурой АР Крым. Однако мы, конечно, находимся в состоянии постоянного мониторинга СМИ, и любая информация относительно полуострова Крым, лиц, связанных или, возможно, причастных к его оккупации, тех процессов, которые происходят сейчас, все это нами мониторится. При обнаружении такой информации она моментально проверяется путем следственных действий в том или другом уголовном производстве. Информация, о которой вы сказали, попала в поле нашего зрения. Мы сейчас проводим процессуальные действия, направленные на то, чтобы ее или подтвердить, или опровергнуть», — заявил заместитель прокурора.

Напомним, прокуроры во время заседания Оболонского суда по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича обнародовали записанный 1 марта 2014 года украинской разведкой разговор между советником Президента РФ Сергеем Глазьевым и неким «Владимиром Андреевичем». В разговоре Глазьев сообщил собеседнику, что Верховная Рада АРК должна принять какое-то постановление, которое подготовил Андрей Портнов. Он говорит, что нужно принять этот документ, «чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом».