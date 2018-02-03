«Экс-чиновника» оккупированного Крыма арестовали на месяц

Бывшему «замминистра спорта» самопровозглашенного Совета министров оккупационной власти Крыма избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 1 месяц. Об этом сообщает в субботу прокуратура Крыма.
«Несмотря на то, что сегодня выходной день, мы продолжаем работать, в частности только что Херсонской городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему „заместителю министра спорта“ в псевдо правительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей, которому до этого было сообщено о подозрении в государственной измене», — написал в Facebook заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.
Как известно, 2 февраля контрразведчики СБУ задержали на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенной совета министров оккупационной власти.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что указанный человек ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.
Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
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