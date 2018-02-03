Вице-премьер-министр Кириленко получил в январе зарплату, в три раза превышающую его оклад

Заработная плата вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за январь составила 43 892,85 гривны. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.
Сумма средств, начисленная Кириленко в январе, составила 43 892,85 гривен, из них должностной оклад — 13 761,9 гривен, надбавка за выслугу лет — 6 880,95 гривен, надбавка за интенсивность труда — 11 697,62 гривен, индексация — 289,56 гривен, денежная помощь к отпуску — 5 895,68 гривен.
За январь вице-премьеру была начислена премия в размере 5 367,14 гривен.
Сумма удержанных налогов составила 8 559,1 гривен, из них налог на доходы физических лиц — 7 900,71 гривна, военный сбор — 658,39 гривен.
Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 35 333,74 гривен.
Зарплата Кириленко за декабрь 2017 года составила 87,7 тыс. гривен.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.772,64 0.0035
|2.806,00 -0.0277
|100 евро
|3.443,92 0.1092
|3.504,49 0.0941
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