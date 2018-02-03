Вице-премьер-министр Кириленко получил в январе зарплату, в три раза превышающую его оклад

Заработная плата вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за январь составила 43 892,85 гривны. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кириленко в январе, составила 43 892,85 гривен, из них должностной оклад — 13 761,9 гривен, надбавка за выслугу лет — 6 880,95 гривен, надбавка за интенсивность труда — 11 697,62 гривен, индексация — 289,56 гривен, денежная помощь к отпуску — 5 895,68 гривен.

За январь вице-премьеру была начислена премия в размере 5 367,14 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 559,1 гривен, из них налог на доходы физических лиц — 7 900,71 гривна, военный сбор — 658,39 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 35 333,74 гривен.

Зарплата Кириленко за декабрь 2017 года составила 87,7 тыс. гривен.