В итальянском городе неизвестные открыли огонь по прохожим, есть раненые

По меньшей мере шесть человек получили ранения после того, как неизвестные начали стрельбу на улицах итальянского города Мачерата, передает УНН со ссылкой на Sky Italia.
Как сообщает издание, шесть человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается также, что нападения были совершены в нескольких частях города одним лицом.
По словам представителей городской власти городка, мужчину, которого подозревают в стрельбе, уже задержан.
Отмечается, что задержанный итальянец, близкий к радикальным движений. Он вышел из машины с флагом Италии, привязанным к его шее, поднялся по лестнице Военного мемориала и прокричал несколько слов. После прибытия полиции он не оказывал сопротивления. В его машине было найдено оружие.
После сообщений о задержании мужчины, местные власти призвали жителей возвращаться к своим делам.
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