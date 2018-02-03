Войти
Полторак: Украина на 90% выполнила условия для получения оборонной помощи от США
оборона
Полторак: Украина на 90% выполнила условия для получения оборонной помощи от США
Украина и МВФ согласовывают вопрос цены на газ, - Гройсман
переговоры
Украина и МВФ согласовывают вопрос цены на газ, - Гройсман

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые могут пересмотреть стандартную модель устройства Вселенной

2530
Ученые могут пересмотреть стандартную модель устройства Вселенной

Ученые под руководством доктора Оливера Мюллера из Базельского университета в Швейцарии обнаружили около галактики Центавр А группу других галактик-спутников, которые синхронно вращаются вокруг этого центра почти так же, как планеты вращаются вокруг звезд. Это первый случай, когда подобное явление обнаружено за пределами нашей собственной галактики Млечный Путь и соседней Андромеды, что ставит под сомнение стандартную модель устройства Вселенной, пишет газета Daily Mail.

Согласно компьютерной симуляции, основанной на современной стандартной космологической модели, предполагающей существование темной энергии и холодной темной материи, небольшие галактики должны быть разбросаны случайным образом вокруг более крупных и двигаться в разных направлениях. Единственным известным науке исключением из этого правила в настоящее время была наша собственная галактика Млечный Путь и ее сосед — галактика Андромеды. У обеих имеются маленькие галактики-спутники, которые вращаются вокруг них синхронно.

«Теория холодной темной материи заставила астрономов думать, что две наиболее изученные во Вселенной галактики — Млечный Путь и Андромеда — являются некими странными аутсайдерами», — объясняет один из участников проекта Хельмут Ерьен. «Теперь же складывается впечатление, что Млечный Путь и Андромеда в конце концов оказались вполне обычными галактиками», — сказал он.

Ученые считали поведение галактик-спутников Млечного Пути и Андромеды крайне редким исключением, которое может встречаться менее чем в 1% случаев во Вселенной. Нынешнее же открытие означает, что Центавр А и ее соседи — уже третья такая группа галактик, а из 16 рассмотренных галактик, входящих в эту группу, сразу 14 вращались синхронно и организованно. «Это означает, что мы упустили что-то, — объясняет другой член исследовательской группы доктор Марсель Павловски. — Либо в стандартной симуляции отсутствует какой-то важный элемент, либо сама лежащая в ее основе модель неверна». По словам ученых, это открытие может привести к пересмотру существующей космологической модели и даже к выводам, которые отбросят само существование темной материи.

Читайте также: Как американец продал компанию стоимостью $1,4 млрд и запустил украинский стартап

Темная материя — гипотетическая форма материи, их которой состоит около 27% всего, что существует во Вселенной. Ученые никогда не наблюдали ее напрямую, поскольку она, согласно их гипотезе, не отражает свет. Однако астрономы уверены, что темная материя все же есть, поскольку лишь ее наличие до сих пор могло объяснить движение остальных, видимых объектов.

космос, Вселенная
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 3 февраля 2018
Пятница, 2 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.772,64 0.0035 2.806,00 -0.0277
100 евро 3.443,92 0.1092 3.504,49 0.0941
10 рублей 4,58 0.0008 5,05 0.0005
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

К чему приведет запрет рекламы криптовалют в Facebook

Для участников рынка и стартапов в данной области создан ещё один барьер. Пока, из всех интернет-гигантов, никак на это не реагирует только кампания Google, но очевидно, что реклама новых технологических финансовых инструментов приносит доход корпорации. Пока одни борются, другие зарабатывают.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «кремлевском докладе» США

С моей точки зрения, примечателен перечень тех, кто в него не попал. Отсутствуют в нем несколько «вегетарианских» фигур, занимающих важную роль в формальной властной вертикали. Например, глава ЦБ ФР Набиуллина (думаю не потому, что возглавляемый ею Центробанк проводит, как считают многие российские экономисты, антигосударственную политику). Отсутствует в нем и такая знаковая фигура, как Чубайс. И, что довольно интересно, отсутствует в нем такая специфическая фигура, как Кадыров.
Андрей Мовчан
Андрей Мовчан
Финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги

На смену «криптоуродцам» придут новые модели платёжных систем

Первый мобильный телефон весил пять килограмм, его надо было носить как чемодан; первые пистолеты проще было выкинуть и ударить противника мечом; первые самолёты не летали, а прыгали на десять метров. Наверняка первый каменный топор, изготовленный австралопитеком, вызывал только злобный смех его соплеменников. Дело не в неготовности рынков или скепсисе игроков - нынешние криптовалюты бессмысленны и безобразны, как и положено первым образцам. Но за ними придут другие.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016