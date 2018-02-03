YouTube будет маркировать ролики СМИ, которые финансирует государство

YouTube вводит новую маркировку роликов средств массовой информации, которые финансируются государством.

Об этом сообщается в блоге компании.

Маркироваться будут те видеоролики, которые создали медиа, которые имеют финансовую или любую другую поддержку от государства. К роликам YouTube будет добавлять ссылку на страницу издания в Википедии.

Нововведение работает пока только в США, но в будущем YouTube планирует расширить эту функцию.