Нападение в Италии было направлено против мигрантов, есть раненые

Не менее шести человек получили огнестрельные ранения в городе Мачерата в центральной талии, когда неизвестный человек открыл по ним огонь из автомобиля.
Все пострадавшие были иностранцами. Стрелявший задержан полицией. Он был закутан в итальянский флаг, и нападение имело, как считает полиция, расистские мотивы, сообщает BBC.
Мэр города выступил по местному телевидению, призвав жителей оставаться по домам. Сообщалось, что в других районах города была слышна стрельба.
По данным местных СМИ, все пострадавшие были чернокожими мигрантами. Они доставлены в больницу, один из них - в тяжелом состоянии. Как сообщила полиция, ему сделана срочная операция.
Стрельба началась в 11 утра по местному времени. Как сообщает газета La Repubblica, стрелявший был задержан спустя два часа, после того как он бросил свою машину, черную Alfa Romeo, у памятника жертвам войны в центре города.
Местный сайт Il Resto del Carlino опубликовал видеозапись сцены ареста нападавшего полицией. На кадрах виден белый человек с обритой головой, закутанный в итальянский трехцветный флаг, которого уводят полицейские.
Подозреваемый, местный 28-летний житель, в момент задержания выкидывал руку в фашистском приветствии.
Выстрелы прозвучали в двух разных районах города - Виа Спалато и Виа деи Велини, фигурирующие в расследовании убийства 18-летней Памелы Мастропьетро, расчлененное тело которой было обнаружено в двух чемоданах в среду на прошлой неделе. В связи с этим убийством был арестован 29-летний выходец из Нигерии. Местные средства информации считают два эти инцидента связанными между собой.
Крайне правые политики пытаются использовать убийство Памелы Мастропьетро в своей предвыборной кампании, выступая с антииммиграционными призывами. Всеобщие выборы состоятся в Италии 4 марта.
Премьер-министр Паоло Джентилиони распорядился о временном прекращении избирательной кампании.
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