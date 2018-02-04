В Нацполиции появится новое подразделение

В Национальной полиции Украины согласовано создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью, завершение формирования ожидается до конца года. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook вечером, 3 февраля.

«Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения (по борьбе с организованной преступностью — ред.). До конца этого года ожидаем завершения его формирования», — написал он.

Аброськин уточнил, что основными задачами подразделения будет работа по борьбе с организованной преступностью, «ворами в законе».

Он также добавил, что для несения службы в подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.

Напомним, в структуре МВД раньше существовало управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП), но согласно решению Верховной Рады в ходе реформы органов внутренних дел УБОП был ликвидирован. С момента принятия соответствующего законопроекта прошло всего три года.