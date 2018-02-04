В Нацполиции появится новое подразделение

В Национальной полиции Украины согласовано создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью, завершение формирования ожидается до конца года. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook вечером, 3 февраля.
«Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения (по борьбе с организованной преступностью — ред.). До конца этого года ожидаем завершения его формирования», — написал он.
Аброськин уточнил, что основными задачами подразделения будет работа по борьбе с организованной преступностью, «ворами в законе».
Он также добавил, что для несения службы в подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.
Напомним, в структуре МВД раньше существовало управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП), но согласно решению Верховной Рады в ходе реформы органов внутренних дел УБОП был ликвидирован. С момента принятия соответствующего законопроекта прошло всего три года.
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Идиоты, найдите теперь оперов, ага
все новые рабочие места у нас появляются только силовых структурах а что они производят и за чей счет содержаться и спрашивать не надо
"Хоть как вы братцы не садитесь...".