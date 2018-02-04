ОБСЕ зафиксировала более 1300 взрывов на Донбассе

Наблюдатели из специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 1 февраля по 19:30 2 февраля зафиксировала почти 1325 взрывов. Об этом говорится в отчете организации от 3 февраля.

«В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, почти 1100 взрывов против 120 соответственно)», — говорится в сообщении.

При этом в Луганской области миссия также констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом — 225 взрывов против 140 соответственно.