НБУ сообщил о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка

В правоохранительные органы от Национального банка направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка. Об этом сообщает Нацбанк.

«В 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн гривень 28 млн долларов и 7 млн евро», — отметили в НБУ.

Отмечается, что наибольшее количество составляли сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.