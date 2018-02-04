На Кипре пройдет второй тур президентских выборов

На Кипре 4 февраля пройдет второй тур президентских выборов.

В результате первого этапа голосования во второй тур прошли действующий президент страны Никос Анастасиадис и представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас.

Отмечается, что итоги второго тура голосования будут подведены в 19:30.

Ранее сообщалось, что, по данным экзитполов, Анастасиадис набрал 38-42% голосов избирателей, Малас - 27-31% голосов.