Сегодня в Украине проведут автопробег за доступные «евробляхи»

В воскресенье, 4 февраля, по всей Украине пройдет акция за доступную растаможку автомобилей, в которой примут участие члены Всеукраинской организации «Авто Евро Сила». Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщил соучредитель организации Александр Чернявский.
«Автопробег — всеукраинская акция, основной целью которой является интенсификация диалога с властью о доступном растаможивании транспортных средств, — будет проходить по всей территории Украины 4 февраля, в воскресенье. Она будет проходить сразу во всех областных центрах. Большинство людей на этой акции будут использовать собственные автомобили, как с украинской, так и с иностранной регистрацией», — сказал Чернявский.
Кроме того, по его словам, участники акции будут требовать установить «справедливые ставки растаможивания и справедливые условия растаможивания автомобилей».
Всего планируется участие 500 автомобилей от ВО «Авто Евро Сила».
«Во время нашего мероприятия 4 февраля также будем общаться с представителями Мининфраструктуры, КГГА, Нацполиции, и еще рядом представителей профильных ведомств по этому поводу», — сообщил Чернявский.
Соучредитель ПО «Авто Евро Сила» Андрей Щербина подчеркнул, что акция является мирной, и призвал воздержаться от любых провокаций.
«Авто Евро Сила» — движение, основанное в 2016 году для защиты прав автовладельцев. Сейчас существует 120 ячеек этой ГО, насчитывающие 60 тысяч участников.
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