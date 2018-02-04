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В Минюсте оценили стоимость строительства нового Лукьяновского СИЗО

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В Минюсте оценили стоимость строительства нового Лукьяновского СИЗО

Для инвестора строительство нового Киевского следственного изолятора за пределами города может стоить 70-80 млн долларов, с учетом сноса старого здания СИЗО и возведение новой постройки на его месте. Об этом рассказал в интервью УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

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«Если будем говорить с точки зрения экономики, то проект, например, по Киевском СИЗО для инвестора будет стоить (то есть построение нового СИЗО, снос старого здания и строительство нового здания вместо Киевского СИЗО на том участке) где 70-80 млн долларов, а по времени это займет где-то лет 7-8», — рассказал заместитель министра юстиции.

Чиновник отметил, что в Украине такого внутреннего инвестора нет, который бы имел деньги в таком количестве и с таким горизонтом.

«Иностранные инвесторы тоже, учитывая и рейтинг страны, и то, что у нас идут боевые действия, то, скажем так, не все хотят вкладываться в такую ​​рисковую ситуацию. Но, тем не менее, у нас идут переговоры и с китайцами, кстати. Сейчас начались какие-то более интересные отношения», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Д.Чернишова, они начали переговоры с местными властями о переносе СИЗО за пределы городов.

«Мы начали переговоры с городскими администрациями. Кстати, мы и с Львовской администрацией провели переговоры, с Одесской. И наметили на ближайшее время с Киевской администрацией. Может, для них этот проект интересен», — отметил он.

По словам чиновника, перенос и строительство нового СИЗО за пределами городов является большим социальным проектом.

«И если раньше у городов не было денег, то сегодня за счет децентрализации у городов есть деньги. Поэтому почему бы их не направить на строительство такого на самом деле важного объекта? При том, если мы говорим о СИЗО, то большинство людей, которые там находятся, они именно местные. Потому что в основном содержатся те люди, которые там и проживали», — добавил он.

Напомним, в сентябре 2017 года министр юстиции Павел Петренко сообщал, что иностранные инвесторы отказались участвовать в конкурсе по строительству нового Киевского следственного изолятора в Коцюбинском Киевской области из-за негативной информационной кампании некоторых застройщиков.

Лукьяновское СИЗО, Денис Чернышов
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