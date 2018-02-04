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Украина заняла 150 место в рейтинге экономической свободы

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Украина заняла 150 место в рейтинге экономической свободы

Украина заняла 150 место среди 180 стран в рейтинге по уровню экономической свободы.

В рейтинге Heritage Foundation «Индекс экономической свободы» Украина получила 51,9 баллов, повысил свой бал на 3,8 пунктов.

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В частности Украина улучшила позиции по 8 из 12 показателей, в частности, значительно улучшилась ситуация в сфере инвестирования. В то же время отмечено, что Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в европейском регионе, а ее средний бал ниже средних мировых и региональных.

Отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в реформировании, стала более процветающей, демократичной и прозрачной. Однако, необходимы дальнейшая борьба с коррупцией, развитие рынков капитала, приватизация, совершенствование законодательства.

Авторы рейтинга отмечают, что в Украине существуют серьезные проблемы в отношении коррупции в судебной системе — одной из тех, которой граждане доверяют меньше всего.

«Судьи в значительной степени рассматриваются как защитники бизнеса и других мощных источников влияния. Коррупция остается серьезной проблемой для Украины, и прогресс идет довольно медленно», — сказано в отчете. Также среди проблем отмечена налоговая система.

экономическая свобода, рейтинг, Heritage Foundation
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Комментарии (1)
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Александр Шевченко 2 часа 44 минуты назад

Соответствие полное! 144 реформы-150е место!!!!

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