Javelin скоро будут в Украине, - Полторак

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin скоро будут в Украине. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью «Голосу Америки».

Как отмечает издание со ссылкой на слова министра, Javelin скоро будут в Украине, и это знак и мощного сдерживания России и сигнал для стран партнеров — мощнее сотрудничать с Украиной.

«Мы сегодня об этом говорили. Мы обсуждали механизм передачи противотанковых средств. Мы обсудили и другие вопросы, связанные с подготовкой личного состава, порядка передачи. Я думаю, что решение о передаче Javelin Украины было принято очень своевременно и очень правильное», — подчеркнул он.

С.Полторак убежден, что решение США о передаче Украине Javelin «очень мощным сигналом Украины о том, что она осталась один на один с Россией, и это сигнал для самой России, что нас поддерживает весь мир».

Кроме того, по его словам, это мощный сигнал и другим коллегам для усиления сотрудничества с Украиной.

Министр также рассказал, что идет работа над максимально эффективным механизмом передачи установок от США в Украине в том числе, чтобы беречь неприкосновенность противотанковых средств, обеспечить сохранность технологий, а также эффективной подготовки и использования расчетов, которые будут работать на тех средствах.