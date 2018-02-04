Javelin скоро будут в Украине, - Полторак

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin скоро будут в Украине. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью «Голосу Америки».
Как отмечает издание со ссылкой на слова министра, Javelin скоро будут в Украине, и это знак и мощного сдерживания России и сигнал для стран партнеров — мощнее сотрудничать с Украиной.
«Мы сегодня об этом говорили. Мы обсуждали механизм передачи противотанковых средств. Мы обсудили и другие вопросы, связанные с подготовкой личного состава, порядка передачи. Я думаю, что решение о передаче Javelin Украины было принято очень своевременно и очень правильное», — подчеркнул он.
С.Полторак убежден, что решение США о передаче Украине Javelin «очень мощным сигналом Украины о том, что она осталась один на один с Россией, и это сигнал для самой России, что нас поддерживает весь мир».
Кроме того, по его словам, это мощный сигнал и другим коллегам для усиления сотрудничества с Украиной.
Министр также рассказал, что идет работа над максимально эффективным механизмом передачи установок от США в Украине в том числе, чтобы беречь неприкосновенность противотанковых средств, обеспечить сохранность технологий, а также эффективной подготовки и использования расчетов, которые будут работать на тех средствах.
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