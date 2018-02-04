Население Киевской области увеличилось на 25 тысяч

В 2017 году население Киевской области выросло на 16 тыс. 178 человек — до 1 млн 750,6 тыс. Рост произошел исключительно благодаря миграции — на фоне сокращения природного сокращения населения.

Об этом известно из отчета «Социально-экономическое состояние Киевской области в январе-ноябре» 2017-го года ГУ статистики в Киевской области.

Так, в 2017 году природное сокращение населения (превышение смертности над рождаемостью) в столичном регионе составило 8918 человек. При этом, в Киевскую область переехали 25096 человек, что в восемь раз больше аналогичного показателя 2016 года (1987 человек).

Многочисленные внутренние переселения в Украине, в том числе миграция в столицу начались в 2014 году, вследствии анексии Крыма и АТО на Донбассе. По информации Межведомственного координационного штаба по вопросам социального обеспечения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), на 20 июля 2016 было зафиксировано перемещение из неконтролируемых правительством территорий в 1 млн. 29 тыс. 571 человек. Среди них — 170 тыс. 581 детей и 495 тыс. 93 инвалидов и пенсионеров.

Во внутренних миграциях также доминирует перемещение из села в город. По даным Международной организации миграции (МОМ), в 2014-2015 году количество внутренних трудовых мигрантов в Украине превысило 1,6 млн человек и составило 9% экономически активного населения.