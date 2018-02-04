Численность ВСУ уже достигла 255 тысяч человек, - Полторак

На сегодня численность Вооруженных сил Украины достигла 255 тысяч человек. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью «Голосу Америки».
«Численность Вооруженных сил была 146 тысяч (четыре года назад — ред.), сегодня 255 тысяч. Сегодня у нас практически создана профессиональная армия. Только за последние два года мы подписали контракты с 130 тысячами военнослужащих — это люди, которые уже воевали, которые мотивированы, которые опытные, прошедшие подготовку, в том числе с помощью наших партнеров из США, Канады, Великобритании», — сказал министр.
По словам С.Полторака, подготовку по стандартам Альянса прошло уже более десяти батальонов, подготовлено около двух тысяч инструкторов.
«В этом году мы начинаем готовить уже в составе бригад органы военного управления», — уточнил он.
Министр также заверил, что военнослужащие на линии соприкосновения обеспечении всех необходимым.
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Судя по состоянию ВСУшного сброда, они готовы служить за 200$баксов в месяц, почти что бесплатный навоз.
Знаю одно, варятся они хорошо в котлах.
В том числе палторак далбальтовский и 250, 000алкашей.