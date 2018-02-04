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Турция готова к военной операции на восточном берегу Евфрата

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Турция готова к военной операции на восточном берегу Евфрата

Турецкие военные готовы начать операцию в районе Манбиджа на севере Сирии, если террористы не покинут эту зону. Об этом сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщает в воскресенье. 4 февраля, Анадолу.

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По словам Боздага, если курды, которых Анкара считает террористами, не покинут Манбидж, то «мы двинемся в Манбидж и на восток от Евфрата».

Вице-премьер Турции также сообщил, что по данным на 4 февраля, в ходе операции Оливковая ветвь в сирийском Африне нейтрализованы 932 курдов и боевиков ИГИЛ.

Турция, военная операция, Евфрат
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