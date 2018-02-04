Сторонники Саакашвили начали марш в центре Киева

Сторонники лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили начали марш «За будущее», требуя отставки президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Украинcкая правда.

Отмечается, что организаторы акции решили изменить маршрут акции в связи с проведением других мероприятий в центре Киева. Шествие будет проходить из парка Шевченко по улице Владимирской до Европейской площади, а не до Майдана Незалежности, как планировалось раньше.

На Европейской площади в очередной раз объявят основное требование — отставка президента Петра Порошенко и правительства.

«Также организаторы сообщили, что на Европейской площади в белых палатках будут собирать контакты сторонников Руху нових сил для информирования о дальнейших акциях. Кроме того, у участников собрания собирают деньги в специальный ящик», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в парке Шевченко собралось около 5 тысяч сторонников Саакашвили.

Въезды в парк Шевченко закрыты автобусами полиции. По периметру парка за порядком следят около полутысячи правоохранителей.