Россияне хотят перенести бой Усик - Гассиев в Россию

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что приложит усилия, чтобы бой Усик — Гассиев прошел в России. Об этом сообщает RT.
«Мы будем максимально давить на организаторов WBSS, чтобы финал турнира прошел в России. Мы уже начали действовать и обозначили свое намерение перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией. Мы хотим, чтобы это шоу прошло у нас в День российского бокса, который состоится 22 июля», — сказал Кремлев.
Напомним, вчера Мурат Гассиев победил Юньера Дортикоса и сразится в финале WBSS с Александром Усиком. Бой запланирован на 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.772,56 0.0027
|2.805,88 -0.0289
|100 евро
|3.443,92 0.1092
|3.504,38 0.093
|10 рублей
|4,58 0.0008
|5,05 0.0005
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016