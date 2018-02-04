Россияне хотят перенести бой Усик - Гассиев в Россию

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что приложит усилия, чтобы бой Усик — Гассиев прошел в России. Об этом сообщает RT.

«Мы будем максимально давить на организаторов WBSS, чтобы финал турнира прошел в России. Мы уже начали действовать и обозначили свое намерение перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией. Мы хотим, чтобы это шоу прошло у нас в День российского бокса, который состоится 22 июля», — сказал Кремлев.

Напомним, вчера Мурат Гассиев победил Юньера Дортикоса и сразится в финале WBSS с Александром Усиком. Бой запланирован на 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).