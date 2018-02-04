Украина стала 77-ой в мировом рейтинге верховенства права

В мировом рейтинге верховенства права, составляемом международной организацией World Justice Project, Украина оказалась на 77 месте. Всего рейтинг охватывает 113 стран, основывается на исследовании более чем 110 тыс. домохозяйств и опросах 3 тысяч экспертов.

Индекс верховенства права был разработан в 2010 году. Он измеряет достижения стран в области обеспечения правовой среды. Данные объединяются в восемь показателей — ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское правосудие, уголовное правосудие.

В нынешнем рейтинге (2017-2018) года Украина поднялась на одну позицию по сравнению с прошлым годом (2016, — ред.).

Страны с наивысшим уровнем верховенства права — Дания, Норвегия и Финляндия. Хуже всего дела обстоят в Афганистане, Камбодже и Венесуэле. Авторы отчета отмечают, что в после публикации последнего отчета откат в вопросе верховенства права был глобальным.

Украина стала 8 из 13 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии (Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Македония, Молдова, Россия, Сербия, Турция, Украина, Узбекистан) и 11 из 30 стран с низким средним уровнем дохода (Бангладеш, Боливия, Камбоджа, Камерун, Кот-д’Ивуар, Египет, Эль Сальвадор, Грузия, Гана, Гватемала, Гондурас, Индия, Индонезия, Иордания, Кения, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланка, Тунис, Украина, Узбекистан, Вьетнам, Замбия).