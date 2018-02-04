Авиакомпания Bulgaria Air начала летать в Одессу

Болгарская авиакомпания Bulgaria Air начала летать в Украину. Об этом сообщает ЦТС.

Рейс София-Одесса-София будет выполняться на регулярной основе с частотой два раза в неделю — по пятницах и воскресеньях. Расписание полетов выглядит следующим образом: вылет из Софии — в 19:05, прибытие в Одессу — в 20:30; обратный вылет из Одессы — в 21:20, возвращение в Софию — в 22:40.

До этого времени из Одессы выполнялись только чартерные рейсы на черноморские курорты Болгарии — Варну и Бургас. Пробный рейс в Одессу Bulgaria Air выполнила еще в декабре 2017 года.

Bulgaria Air является флагманской авиакомпанией Болгарии. Маршрутная сеть перевозчика состоит из коротких и среднемагистральных рейсов, выполняемых в страны Европы и Ближнего Востока. Флот насчитывает 10 самолетов (пять Airbus, четыре Embraer и один Avro в компоновке «бизнес-джет»). Вместимость указанных машин — от 26 до 140 кресел.