В аннексированном Крыму вышел на свободу крымскотатарский активист Крош

Крымскотатарский активист Энвер Крош, которого осудили на 10 суток за «пропаганду экстремистских организаций», вышел на свободу. Об этом сообщает «Крым.Реалии».
Отмечается, что Кроша в воскресенье, 4 февраля, под зданием изолятора в Симферополе встречали около 60 человек.
«Не очень хочется сейчас говорить об аресте и задержании. Скажу одно: мы не рассчитываем на справедливость наших судов, но это не повод оставаться в стороне и не поддерживать соотечественников», — рассказал активист после выхода на свободу.
Ранее силовики вновь устроили обыски в домах у крымских татар в аннексированном Крыму. Энвера Кроша и Эбазера Ислямова после обысков забрали в райотдел полиции.
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