В Ужгороде пытались поджечь закарпатский союз венгров

В Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

Инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет, сообщает «112 Украина».

Уголовное дело может быть открыто уже сегодня, но правовой квалификации пока нет. Не комментируют произошедшее и в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.

Отметим, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.