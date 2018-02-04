В Украину ввезли почти миллион автомобилей на еврономерах

Почти миллион транспортных средств с иностранной регистрацией было ввезено в Украину в прошлом 2017 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

«В течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией», — говорится в сообщении.

Также она отметила, что по состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины в целом находится почти 425,4 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока — более 246,4 тысяч автомобилей.