В Украину ввезли почти миллион автомобилей на еврономерах

Почти миллион транспортных средств с иностранной регистрацией было ввезено в Украину в прошлом 2017 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.
«В течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией», — говорится в сообщении.
Также она отметила, что по состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины в целом находится почти 425,4 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока — более 246,4 тысяч автомобилей.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.772,56 0.0027
|2.805,88 -0.0289
|100 евро
|3.443,92 0.1092
|3.504,38 0.093
|10 рублей
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