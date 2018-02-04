За пять лет, с 2012 года вандалы разбили окон в украинских поездах «Интерсити» на 5,5 млн гривен. Об этом рассказал в интервью ведомственной газете «Магистраль» заместитель начальника филии «Украинская железнодорожная скоростная компания» ПАТ «Укрзализныця» по техническим вопросам Александр Кутишенко.

По его словам, с 2012 года вандалы повредили 557 окон в поездах типа «Интерсити». Исходя из того, что одно окно сейчас стоит приблизительно 10 тысяч гривен, то общая стоимость поврежденного имущества составляет более 5,5 млн грн.

«Но это расходы на закупку только стеклопакетов. Общие же убытки намного больше... В частности, для замены окон отвлекаются от основной работы работники. А поезд, в котором осуществляется ремонт, отставляется, как минимум, на сутки, потому что клей и другие технологические материалы должны затвердеть. А это влечет за собой серьезные убытки... За один рейс в среднем перевозится чуть более тысячи пассажиров, что приносит доход свыше 300 тыс. грн. Если поезд в рейс не вышел, „Укрзализныця“ несет убытки», — сказалш Кутишенко.

Также по его словам, с момента запуска в Украине поездов типа «Интерсити» вандалы разбили 45 стекол в кабинах машинистов. А одно такое стекло стоит 754 тыс. гривен, и время починки — около 4 суток.

Также Кутишенко отметил, что в результате действий вандалов, которые часто бросают посторонние предметы по поездам, никто, к счастью. не пострадал.