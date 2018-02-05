На ЗАЗе рассказали, когда появится альтернатива Ланосу

ЗАЗ рассматривает возможность серийного производства нового автомобиля. Об этом в интервью LIGA.net сказал владелец УкрАВТО Тариэл Васадзе.

«Lanos еще мог бы жить — это было хорошее авто по соотношению цена/качество. Но принято решение прекратить производство. Ведем переговоры, чтобы поставить на его место более модернизированную машину. Однако она появится не ранее чем через два года», — сообщил Васадзе.

Он подчеркнул, что экономически целесообразный объем производства — как минимум 50 тыс. автомобилей в год. «А это возможно, когда внутренний рынок достигнет размера не менее чем 300 000 новых легковых автомобилей», — отметил глава УкрАВТО.

По словам Васадзе, чтобы поставить новую модель на действующем современном заводе, надо инвестировать не один миллиард долларов. «Это можно делать, но для этого нужен соответствующий объем продаж на местном рынке, и не должно быть экономических стрессов, которые у нас наблюдаются с периодичностью в пять лет», — сказал он.