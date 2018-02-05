Украина держит деньги МВФ в резервах, - Гройсман

Средства, которые Международный валютный фонд предоставляет Украине, хранятся в валютных резервах государства.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместного с Председателем Верховной Рады Андреем Парубием брифинге, сообщает Укринформ.

«Если мы работали и работаем сегодня с Международным валютным фондом, то куда эти средства?.. Мы положили их в валютные резервы Национального банка, а не пускаем их на ветер», — сказал Гройсман.

По его словам, эти деньги являются неприкосновенными, поскольку удерживают стабильность национальной валюты. В то же время Премьер-министр отметил, что до 2014 года правительство неэффективно использовало взятые в долг деньги. «Есть конкретные правительства, которые пытались брать деньги, а потом пускали их неизвестно куда», — подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр убежден, что Украине следует осуществить ряд шагов, которые будут способствовать развитию национальной экономики.