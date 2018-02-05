Ryanair увеличила прибыль на 12% за квартал

Ирландский лоукостер Ryanair увеличил прибыль в третьем квартале 2018 финансового года на 12% благодаря росту пассажирских перевозок. Как передает Интерфакс, чистая прибыль перевозчика в октябре-декабре составила 105,6 млн евро против 94,7 млн евро за аналогичный период годом ранее.
Выручка выросла на 4% до 1,405 млрд евро по сравнению с 1,345 млрд евро.
Загруженность рейсов повысилась до 96% с 95% в прошлом году. Компания перевезла в октябре-декабре 30,4 млн человек, что на 6% превышает показатель за тот же период предыдущего года (28,8 млн пассажиров).
Средняя стоимость билета, включая багаж, снизилась на 4% — до 32 евро с 33 евро.
Ryanair подтвердила прогноз, согласно которому по итогам всего текущего фингода она планирует получить прибыль в диапазоне 1,4-1,45 млрд евро. При этом авиакомпания намерена перевезти 130 млн пассажиров (рост на 8%) против ранее ожидавшихся 129 млн.
В 2019 фингоду ожидается увеличение пассажиропотока на 6% до 138 млн человек.
Совет директоров утвердил программу выкупа акций авиаперевозчика объемом 750 млн евро, которая будет действовать в феврале-октябре.
Ryanair осуществляет перелеты по 1,8 тыс. маршрутов в 210 аэропортов, расположенных в 34 странах.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.763,91 -0.0865
|2.796,68 -0.092
|100 евро
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