Ryanair увеличила прибыль на 12% за квартал

Ирландский лоукостер Ryanair увеличил прибыль в третьем квартале 2018 финансового года на 12% благодаря росту пассажирских перевозок. Как передает Интерфакс, чистая прибыль перевозчика в октябре-декабре составила 105,6 млн евро против 94,7 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла на 4% до 1,405 млрд евро по сравнению с 1,345 млрд евро.

Загруженность рейсов повысилась до 96% с 95% в прошлом году. Компания перевезла в октябре-декабре 30,4 млн человек, что на 6% превышает показатель за тот же период предыдущего года (28,8 млн пассажиров).

Средняя стоимость билета, включая багаж, снизилась на 4% — до 32 евро с 33 евро.

Ryanair подтвердила прогноз, согласно которому по итогам всего текущего фингода она планирует получить прибыль в диапазоне 1,4-1,45 млрд евро. При этом авиакомпания намерена перевезти 130 млн пассажиров (рост на 8%) против ранее ожидавшихся 129 млн.

В 2019 фингоду ожидается увеличение пассажиропотока на 6% до 138 млн человек.

Совет директоров утвердил программу выкупа акций авиаперевозчика объемом 750 млн евро, которая будет действовать в феврале-октябре.

Ryanair осуществляет перелеты по 1,8 тыс. маршрутов в 210 аэропортов, расположенных в 34 странах.