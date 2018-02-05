Топ-менеджер АТБ развивает новую сеть

В столице появилась новая продовольственная торговая сеть Коло. Сегодня она насчитывает 15 магазинов в Киеве и области, рассказал LIGA.net Евгений Кулинич, гендиректор компании Аритайл, которая занимается ее развитием. Площадь каждой торговой точки — около 60 кв м. Это первый в Киеве ритейлер, который развивает сеть магазинов такого небольшого формата. За новым проектом может стоять лидер рынка — сеть АТБ.

По словам Кулинича, первый магазин под ТМ Коло открылся в мае прошлого года. Сегодня сеть управляет магазинами в разных районах Киева и пригороде — в Броварах, Ирпене и Вишневом. «Мы постоянно занимаемся поиском помещений, нас интересует только Киев и область», — говорит Кулинич. Ориентиром он называет польского ритейлера Zabka, сеть которого объединяет несколько тысяч магазинов в Польше, расположенных на первых этажах жилых домов.

Топ-менеджер не раскрывает сумму инвестиций в проект. Открытие каждого магазина может обойтись собственнику в $30 000, полагает управляющий партнер консалтинговой компании Retainet Александр Ланецкий. Особенность точек этого формата — отсутствие складов, поясняет Ланецкий. «Магазин полностью зависит от работы логистики. Если автомобили не приехали вовремя, то полки пустуют», — добавляет он. Продукцию закупают преимущественно в гипермаркетах Metro C&C и Fozzy C&C, рассказал Кулинич.

Кто стоит за новым игроком? По данным Единого реестра юридических лиц, компания Аритейл принадлежит Сергею Войцеховскому. В открытых источниках по состоянию на конец 2017 года Войцеховский упоминается как руководитель управления проектов сети дискаунтеров АТБ. К этому времени Коло уже начала работу.

АТБ — крупнейший игрок на украинском рынке продуктового ритейла. По состоянию на начало декабря торговая сеть АТБ насчитывает 899 магазинов, сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина ее гендиректор Борис Марков. По итогам 2017 года товарооборот сети должен был достичь 80,2 млрд грн, что на 37% больше показателей 2016-го.

Может ли Коло быть новым проектом собственников АТБ? На этот счет есть разные мнения. «У них большие возможности для развития. Новые магазины открываются на западе и юге страны. Зачем им сейчас новая сеть?» — рассуждает Ланецкий.

«Форматы двух сетей разные, но можно предположить, что эти бизнесы связаны, — говорит Ращупкин. — Некоторые бизнесмены переписывают бизнес на менеджеров для того, чтобы избежать претензий со стороны АМКУ».

«Этот бизнес не связан с АТБ», — утверждает Кулинич, который с 2012 по 2014 год возглавлял сеть Фуршет.

В пресс-службе АТБ отказались от комментариев.

Коло — первая продуктовая сеть, которая открывает лишь небольшие магазины, рассказывает директор исследовательской компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля. «У некоторых, как, например, у „Нашего края“, есть магазины небольшой площади. Но никто из них не открывает исключительно небольшие магазины», — говорит он. К примеру, торговая площадь «магазина у дома» Фора составляет в среднем около 300 кв м, а дискаунтера АТБ — около 400 кв м.

Формат небольших торговых точек популярен в странах Восточной Европы, отмечает Алексей Ращупкин. Для их открытия проще найти помещение в проходном месте, а инвестиции в каждую торговую точку относительно невысоки. «Магазины рассчитаны на покупателей, которые хотят приобрести несколько товаров под домом. Скорее всего, основная масса продаж будет приходиться на алкогольную продукцию», — прогнозирует он.

«Магазины могут быть успешными только в тех местах, где поблизости нет конкурентов. Стоимость продукции в магазинах Коло выше по сравнению с супермаркетами и гипермаркетами, и покупатели должны больше платить за удобство», — говорит Александр Ланецкий. Сети магазинов небольшой площади постоянно ищут помещения под новые торговые точки, поэтому найти свободные квадратные метры становится все сложнее, отмечает Ланецкий.