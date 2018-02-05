НАПК запустило оперативный штаб для помощи с е-декларациями

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запустило оперативный штаб для помощи в заполнении электронных деклараций.
Как рассказали в пресс-службе структуры, в штаб можно обращаться и по техническим вопросам, которые могут возникнуть с Единым госреестром деклараций лиц.
Специалисты НАПК будут давать консультации по заполнению разделов декларации и расскажут об особенностях работы с реестром, но не смогут заполнять декларацию вместе с человеком.
Обратиться за помощью можно по адресу бульвар Дружбы народов, 28, каб.105 или позвонить на четыре «горячие линии» +38 (044) 200-06-63, +38 (044) 200-06-64, +38 (044) 200-06-65 и +38 (044) 200-06-62 (техническая помощь по вопросам заполнения деклараций).
Очередной этап представления деклараций начался с 1 января 2018 года и продлится до 1 апреля этого года. Согласно изменениям, с начала 2018 года подавать е-декларации будут также руководители и члены антикоррупционных общественных организаций.
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