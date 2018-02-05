Нацполиции не хватает 15,7 тыс. человек

Национальная полиция констатирует недокомплект 13,6% полицейских, или 15,7 тыс. человек. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Українських Новин».

Штатная численность полицейских по состоянию на 1 января составила 116,1 тыс. человек, из них в Главном управлении Нацполиции — 8,7 тыс. человек.

Некомплект полицейских, которые содержатся за счет государственного бюджета составил 15,7 тыс. человек (13,6%), из них в ГУНП в Киеве — 1,6 тыс. человек (18,5%).

Отмечается, что в 2017 году Нацполиция уволила со службы 7,9 тыс., а в 2016 году — а 15,8 тыс. человек.

В частности, в прошлому году было уволено 617 полицейских Главного управления Нацполиции в Киеве, а в 2016 — 1,7 тыс. человек.

Напомним, в начале прошлого года года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Нацполиция имеет некомплект личного состава — 20%, или около 22 тыс. человек.