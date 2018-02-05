Вкладчикам «Дельта Банка» продолжат выплаты

С 5 февраля 2018 года до 19 марта 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществляет выплаты средств вкладчикам АО «Дельта банк».

Как отметили в Фонде, для получения возмещения вкладчики банка могут обращаться с паспортом и документом органа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) в отделения банка-агента Фонда «Укргазбанк».

Выплаты вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 000 гривен.