Порошенко ​ввел в действие решение СНБО по законопроекту о нацбезопасности

Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно законопроекта о нацбезопасности.

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко подписал указ № 21/2018 "О решении СНБО от 17 января 2018 года «О проекте Закона Украины «О национальной безопасности Украины».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее СНБО согласовал законопроект «О национальной безопасности» с планами членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Также СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы.

Порошенко подписал решение СНБО «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы» 29 января.