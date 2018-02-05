Васадзе готов продать контрольный пакет ЗАЗа

Владелец УкрАвто Тариэл Васадзе готов продать контрольный пакет Запорожского автозавода (ЗАЗ) при одном условии — потенциальный инвестор должен профессионально занимается автомобильным бизнесом. Об этом в интервью LIGA.net расказал Тариэл Васадзе.
Он отметил, что интерес к ЗАЗу со стороны потенциальных инвесторов присутствует и периодически переговоры о продаже завода ведутся. Но сегодня таких предложений нет. «Я бы с удовольствием это сделал, и даже уступил бы контрольный пакет, если бы понимал, что инвестор профессионально занимается этим бизнесом. Но беда в том, что в существующих условиях в эту отрасль никто не придет — лучше и дешевле завезти готовый продукт», — отметил Васадзе.
Глава УкрАвто рассказал что интерес к совместному производству на ЗАЗе проявляли компании Daimler и Magna Steyr.
В частности, УкрАвто и Daimler договаривались о производстве на ЗАЗе модели Sprinter, однако договориться не получилось. «Mercedes, с которым мы находимся в добрых отношениях, снял с производства модель Sprinter. Новое поколение — это другой уровень комфорта и новая цена. Учитывая, что предыдущее поколение Sprinter популярно на многих мировых рынках и для поддержки эксплуатации такого огромного парка необходимы запасные части, мы хотели запустить такое сателлитное производство на ЗАЗе, — рассказывает Васадзе. — В январе прошлого года представители компании посетили наш завод, все понравилось. Но когда услышали об условиях для производителей в Украине, мне прямо сказали: «Господин Васадзе, зачем мы тратим время? Пока у вас в стране существуют такие условия, ни о каком производстве не может быть и речи».
Также по словам Васадзе, к ЗАЗУ присматривалась австрийская Magna Steyr — производитель автомобилей и автомобильных комплектующих.
«На своих заводах выпускает Mercedes G-класс, BMW 5-й серии и другие модели. Хотели наладить производство у нас. Даже свой исследовательский институт готовы были перенести в Украину. Когда глубже познакомились с украинскими реалиями, сказали, что дешевле в Австрии развивать свое производство. И их можно понять. Там правительство компенсирует 60% инвестиции, кредиты дают почти даром. И дешевая рабочая сила в Украине не компенсирует их затрат. В таких технологичных производствах на зарплаты приходится максимум 5-6% себестоимости продукта», — отметил Васадзе.
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