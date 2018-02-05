В Киеве разваливается еще один мост

В Киеве от Воздухофлотского путепровода начали отваливаться куски бетона. Об этом сообщил киевлянин Дмитрий Макагон на своей странице в Facebook.

«Большие куски бетона отламываются от конструкций Воздухофлотского моста и падают на тротуар. Будьте осторожны», — написал Макагон.

Разрушение путепровода произошло на нечетной стороне проспекта. По представленным фото видно, что большие куски бетона отламываются от конструкций моста и падают на тротуар.

Напомним, «Киевавтодор» объявил тендер на проектирование реконструкции путепровода на пересечении пр. Победы с пр. Воздухофлотским. Согласно тендерной документации, вместе с реконструкцией транспортного узла планируется строительство пешеходных переходов в разных уровнях. На создание проекта выделили 20 миллионов гривен. Исполнитель обязуется подготовить проект к концу 2018 года.