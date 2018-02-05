Крупнейшим получателем возмещения НДС снова стал «Кернел Трейд»

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость в январе 2018 года стал экспортер агропродукции «Кернел Трейд» — 931,5 млн грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины.

При этом «Кернел» третий месяц подряд остается крупнейшим получателем возмещения НДС. В декабре сумма возмещения для «Кернел» становила 732,545 млн грн, в ноябре — 1,04 млрд грн

Согласно данным ГКС, в тройке лидеров также оказались комбинат «Азовсталь» из группы «Метинвест» — 768 млн грн и «Каргилл» — 652 млн грн.

В первую пятерку крупнейших получателей возмещения налога в январе вошли металлургический комбинат — «ArcelorMittal Кривой Рог» — 584 млн грн и «Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича» (группа «Метинвест») — 565 млн грн.

Открывает вторую пятерку «Запорожсталь» с показателем 498,7 млн грн, при том, что в декабре предприятие получило 407 млн ​​грн возмещения НДС.

Также в первую десятку вошли «АДМ Трейдинг Украина» — 443,9 млн грн, «Днепровский коксохимический завод» — 405,7 млн грн, агроэкспортеры «Нибулон» — 377,6 млн грн и «Сантрейд» — 367,6 млн грн.

В целом в январе возмещение НДС выросло на 0,67 млрд грн — до 12,01 млрд грн.