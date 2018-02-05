Крупнейшим получателем возмещения НДС снова стал «Кернел Трейд»

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость в январе 2018 года стал экспортер агропродукции «Кернел Трейд» — 931,5 млн грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины.
При этом «Кернел» третий месяц подряд остается крупнейшим получателем возмещения НДС. В декабре сумма возмещения для «Кернел» становила 732,545 млн грн, в ноябре — 1,04 млрд грн
Согласно данным ГКС, в тройке лидеров также оказались комбинат «Азовсталь» из группы «Метинвест» — 768 млн грн и «Каргилл» — 652 млн грн.
В первую пятерку крупнейших получателей возмещения налога в январе вошли металлургический комбинат — «ArcelorMittal Кривой Рог» — 584 млн грн и «Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича» (группа «Метинвест») — 565 млн грн.
Открывает вторую пятерку «Запорожсталь» с показателем 498,7 млн грн, при том, что в декабре предприятие получило 407 млн грн возмещения НДС.
Также в первую десятку вошли «АДМ Трейдинг Украина» — 443,9 млн грн, «Днепровский коксохимический завод» — 405,7 млн грн, агроэкспортеры «Нибулон» — 377,6 млн грн и «Сантрейд» — 367,6 млн грн.
В целом в январе возмещение НДС выросло на 0,67 млрд грн — до 12,01 млрд грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.763,91 -0.0865
|2.796,68 -0.092
|100 евро
|3.434,82 -0.091
|3.492,68 -0.117
|10 рублей
|4,55 -0.0024
|5,03 -0.0022
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016