Нидерланды официально отозвали посла из Турции

Правительство Нидерландов приняло решение отозвать посла из Турции. Соответствующее заявление размещено на сайте Министерства иностранных дел Нидерландов.

«Правительство решило официально отозвать голландского посла из Анкары, который не имел доступа в Турции с марта 2017 года. Пока у Нидерландов нет посла в Турции, Нидерланды не дадут разрешение на приезд нового посла Турции в Нидерланды. Это сообщение было передано турецкому агенту в Гааге. Это также привело к перерыву в переговорах с Турцией», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году Нидерланды объявили персоной нон грата вице-премьера Турции Тургула Тюркеша. Как сообщалось, Тюркеш собирался выступить на церемонии в память о неудачной попытке государственного переворота в Турции, которую собирались провести проживающие в Нидерландах турки.

В правительстве Нидерландов заявили, что попытка переворота была «неоправданным нападением на турецкие демократические институты», однако с учетом напряженных отношений между странами, выступление Тюркеша в Нидерландах было бы нежелательным.



