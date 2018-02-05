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Uber начал подготовку к открытию в Украине нового сервиса

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Uber начал подготовку к открытию в Украине нового сервиса

Cервис вызова такси Uber ищет сотрудника на позицию general manager для своего сервиса доставки еды UberEats в Украине.

Об этом говорится в открытой вакансии на сайте компании.

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Это может означать, что Uber хочет запустить сервис в Украине, отмечает ain.ua. С опубликованной вакансии начинались и новости о том, что сервис в принципе запускается в нашей стране.

В описании вакансии говорится, что основной ответственностью станет «развитие и масштабирование платформы доставки еды на одном из рынков, ключевых для сервиса».

Украинский офис Uber не подтвердил прямо запуск сервиса, но указал, что есть такие планы: «Мы стремимся развивать наш бизнес в Украине и предоставлять новые услуги, такие как, например, наше приложение по доставке еды, UberEats. Поскольку планы по запуску Eats в Киеве пока еще не финализированы, мы сможем предоставить дополнительную информацию в ближайшие месяцы».

UberEats
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