Uber начал подготовку к открытию в Украине нового сервиса

Cервис вызова такси Uber ищет сотрудника на позицию general manager для своего сервиса доставки еды UberEats в Украине.
Об этом говорится в открытой вакансии на сайте компании.
Это может означать, что Uber хочет запустить сервис в Украине, отмечает ain.ua. С опубликованной вакансии начинались и новости о том, что сервис в принципе запускается в нашей стране.
В описании вакансии говорится, что основной ответственностью станет «развитие и масштабирование платформы доставки еды на одном из рынков, ключевых для сервиса».
Украинский офис Uber не подтвердил прямо запуск сервиса, но указал, что есть такие планы: «Мы стремимся развивать наш бизнес в Украине и предоставлять новые услуги, такие как, например, наше приложение по доставке еды, UberEats. Поскольку планы по запуску Eats в Киеве пока еще не финализированы, мы сможем предоставить дополнительную информацию в ближайшие месяцы».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.763,91 -0.0865
|2.796,68 -0.092
|100 евро
|3.434,82 -0.091
|3.492,68 -0.117
|10 рублей
|4,55 -0.0024
|5,03 -0.0022
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