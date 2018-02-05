Нацбанк допускает дальнейшее повышение учетной ставки

Национальный банк Украины допускает, что будет и в дальнейшем повышать учетную ставку. Об этом говорится в итогах заседания членов комитета по монетарной политике НБУ относительно уровня учетной ставки за 24 января, которые сегодня впервые опубликовал Нацбанк.

«Большинство членов комитета по монетарной политике пришли к мнению, что существует вероятность дальнейшего повышения учетной ставки в ближайшей перспективе при отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления», — говорится в протоколе последнего заседания.

При этом, темпы повышения могут также существенно ускориться. Как поясняют в Нацбанке, такие меры позволят снизить инфляцию в случае прекращения долгосрочного сотрудничества с МВФ.

Таким образом, исходя из наличия таких рисков, а также несбалансированных действий министерства финансов, есть вероятность, что НБУ не перестанет повышать учетную ставку в этом году и вряд ли снизит.

«Вероятность смягчения монетарной политики до конца 2018 года остается низкой», — сказано в заявлении. Нацбанк рассказал, что шесть из семи членов монетарного комитета выступили за повышение учетной ставки на 1,5 п.п., тогда как один неназванный член комитета предлагал поднять на 1 п.п.

В регуляторе понимают, что такая политика является шоком для предпринимателей, однако существующее и усиливающееся инфляционное давление не позволяет снижать ставку. Большинство членов комитета по монетарной политике высказалась за более существенное повышение учетной ставки в январе 2018 года, чем в октябре и декабре 2017 года.

«Такое повышение соответствует усилению рисков для снижения инфляции на прогнозируемом горизонте. Нацбанк должен быть решительным в противодействии инфляционным рискам и достижении ценовой стабильности», сказано в материалах НБУ.



