Украина вошла в топ стран по суицидам

Украина вошла в 25 стран с самым высоким показателем самоубийств. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает УНИАН со ссылкой на данные МОЗ.
Отмечается также, что Украина находится в числе лидеров в Европе по количеству суицидов.
В связи с этим Минздрав заявляет о создании национальной телефонной горячей линии для эмоциональной поддержки и предотвращения самоубийств.
Проект «Линия жизни. Украина», в рамках которого будет открыта горячая линия, возглавил Пит Шмигель — бывший генеральный директор общественной организации LifelineAustralia.
На сегодня участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными донорскими сообществами относительно возможных форм поддержки.
Отмечается, что лучшие мировые практики организации подобной горячей линии сводятся к следующим элементам: работа в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год), бесплатные звонки, анонимность, максимальная эмпатия к клиенту, основательное обучение персонала и создание единой национальной системы с одним контактным номером.
«В Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Мы уверены, что создание такой линии здесь поможет спасти жизнь многим украинцам. Когда украинцы в кризисном состоянии будут звонить в „Линию жизни“, мы хотим, чтобы они знали, что к ним отнесутся с уважением, их выслушают и услышат (к сожалению, иногда слушать и слышать — это разные вещи), поддержат, что их ситуация не является безнадежной и в дальнейшем им есть куда обратиться за помощью. Эти небольшие акты сострадания часто спасают жизнь», — сказал Пит Шмигель.
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