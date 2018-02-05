МВД Украины и Грузии готовят соглашение по обмену водительскими удостоверениями

Правоохранительные органы Украины и Грузии готовятся подписать соглашение по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения и межведомственного противодействия трансграничной преступности.
Об этом говорилось в ходе встречи министра внутренних прав Украины Арсена Авакова с послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе, передает пресс-служба МВД.
«Сейчас приоритетными направлениями сотрудничества является подготовка соглашения между Правительствами Украины и Грузии по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения и оптимизация механизмов взаимодействия в целях эффективной межведомственной противодействия трансграничной преступности в рамках межправительственного соглашения о борьбе с преступностью от 2011 года», — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время встречи стороны отметили высокий уровень эффективности межведомственного сотрудничества МВД Украины и Грузии, в частности в области полицейской деятельности. Посол Грузии в Украине отметил, что тесное взаимодействие является свидетельством качественных партнерских отношений между Украиной и Грузией.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2017 года в Украине водительские удостоверения оформили более 3,6 тыс. иностранцев. Среди них — 182 гражданина из Грузии.
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На заре советсской власти -
ЖЕНЩИН и ДЕТЕЙ --НАЦЫОНАЛИЗИРОВАЛИ , и объявили ВСЕнародным достоянием..
Короче чекисты пускали касапсских женушек ПО КРУГУ !!
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Кacaпы дажэ не рыпaлись !!
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ВПРОЧЕМ КАК И СЧACC..
Только чекисты и декорацыи поменялись.....
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