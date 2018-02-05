Франция призывает Россию выполнять Минские соглашения

Франция призывает Российскую Федерацию выполнять минские соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Франции.

Как сообщается, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины.

«Франция поддерживает суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и не признает незаконную аннексию Крыма. Кризис продолжается на востоке страны, каждую неделю он приводит к жертвам, население страдает от трудных условий жизни. Франция, которая вместе с Германией играет посредническую роль, призывает Россию выполнить минские соглашения, особенно в сфере безопасности. Нашей целью остается общее политическое урегулирование кризиса», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Климкин заявлял, что Российская Федерация не заинтересована в разрешении ситуации на Донбассе. Так, комментируя ситуацию на Донбассе, Климкин отметил, что она остается напряженной. Он также отметил, что из-за продолжающихся вооруженных провокаций со стороны российской армии в настоящее время невозможно улучшить гуманитарное положение гражданского населения в регионе.