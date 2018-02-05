УкрСиббанк назначил нового главу набсовета

Франсуа Бенароя сменил Жан-Поля Сабе в должности председателя наблюдательного совета УкрСиббанка.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров 2 февраля.

Бенароя отвечает за развитие бизнеса группы в Польше, Турции и Украине. Ранее он три года работал в Польше на должности председателя интеграции, а также председателя розничного банкинга в BGZ BNP Paribas. В 2008-2011 годах он руководил направлением розничного бизнеса в УкрСиббанке.

«Мне особенно приятно снова работать с УкрСиббанком. Я уверен в успешном будущем нашего банка и его способности достигать высоких положительных результатов», — сказал Бенароя.

Также на собрании акционеров были избраны члены наблюдательного совета.

В настоящее время набсовет УкрСиббанка имеет следующую структуру: глава — Франсуа Бенароя, члены совета: Доминик Меню, Генри Рассэлл, Жан Марк Бюрези, Филип Агинье, Даниэль Астро, Бертран Барье, Оливье Бомсэль.