Украина продлила переговоры с возможными партнерами по управлению ГТС

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины продлило срок приема предложений от потенциальных партнеров по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины, сообщил советник главы Минэнерго Максим Билявский.

«Украина продлила срок приема предложений от потенциальных партнеров по управлению ГТС до 1 марта 2018 года», — написал Билявский в Facebook.

В декабре сообщалось, что Украина начала отбор международных партнеров для совместного управления ГТС.

Сообщалось, что «Нафтогаз» нашел еще двух потенциальных партнеров, которых могут привлечь к управлению ГТС. НАК в декабре подписал меморандум с голландской компанией Gasunie и французской GRTgaz о сотрудничестве.

Напомним, в апреле «Нафтогаз» подписал с компаниями Snam и Eustream меморандум о сотрудничестве при использовании ГТС Украины.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что без привлечения международного партнера к управлению ГТС добиться переноса точек продажи российского газа на восточную границу не удастся.