Минкульт внес в «черный список» еще четырех российских артистов

В Украине Министерство культуры после обращения Службы безопасности внесло еще четыре фамилии в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Приказ № 93 от 1 февраля 2018 года появился на сайте ведомства в понедельник, 5 февраля.

Речь идет о российских актерах — Александра Фисенко, Егора Баринова и Евгения Бакалова, а также о российском режиссере Александра Якимчука.

Напомним, черный список Министерства культуры Украины (пополняется с 2015 года) — перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составленный Министерством культуры на основании данных Службы безопасности.

Пребывание лица в этом списке означает введение в действие против него определенных ограничений.