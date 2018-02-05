ФГВФЛ продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год продлил ликвидацию банка «Камбио» и БГ Банка.

«Принято решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО „Банк Камбио“ сроком на один год со 2 марта 2018 года по 1 марта 2019 года и ПАО „БГ Банк“ с 27 февраля 2018 года по 26 февраля 2019 года включительно», — говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидаторов банка «Камбио» Владимира Додусенко и БГ Банка Ильи Луньо.